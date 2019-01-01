Die Nordberliner Crew A'coma, bestehend aus den Rappern Soda und Miio sowie Produzent Tou-Send, ist seit 2019 im Game und macht rauen, sozialkritischen Rap für die Atz*innen an Ecken & Kneipen. Neben zahlreichen eigenen Releases – darunter das frisch veröffentlichte Tape „Numero Uno“ – hat die Crew bereits mit Artists wie GlenGang 030, S.3000 und Ivo der Bandit zusammengearbeitet.