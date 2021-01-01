Alice Gift ist das neue Projekt des in Berlin lebenden deutsch-französischen Künstlers Nicolas Isner. Als Soundtrack-Composer (u. a. für „B-Movie“ und „Desire Will Set You Free“) sowie mit seiner Band Velvet Condom (42k Spotify-Hörer / 2 Mio. YouTube-Views) konnte er bereits erste Erfolge verzeichnen.

2021 markiert mit der Veröffentlichung des Debütalbums „Alles ist Gift“ die Geburtsstunde von Alice Gift. Seitdem ist das Projekt international aktiv, spielte Tourneen in Frankreich, Japan und Mexiko, trat in New York auf und war Teil eines Festivals in Istanbul.

Das Debütalbum entstand in Zusammenarbeit mit Produzent Joe Joaquin (Me & My Drummer, Tristan Brusch), während die Single „Trance Park“ in Heavy Rotation auf Radio Eins lief. Auch im Kunstkontext fand die Musik Resonanz: Gregor Hildebrandt benannte zwei Werke seiner Ausstellung im Mies van der Rohe Haus nach dem Song „Samt und Stein“.

Es folgte auf dem französischen Label ‚Icy Cold’ die EP „Nothing Against Uplifting, But …“, gemischt von Tad Klimp.

Musikalisch bewegt sich Alice Gift zwischen Chanson-Noir und verträumtem Noise-Pop. Aufgewachsen an der deutsch-französischen Grenze, prägt eine bikulturelle Perspektive das künstlerische Schaffen ebenso wie eine starke Verbundenheit zur europäischen Idee. Mit markanter, sensibler Stimme verhandelt Nicolas Isner Themen wie Ideologie, Gesellschaft sowie persönliche Erfahrungen von Anxiety und Depression. Zwischen Melancholie und Aufbruch entsteht eine eigenwillige Klangwelt, die nach einem Ausweg aus der Finsternis sucht. Gemeinsam mit seiner Komplizin Djamila zelebriert Alice Gift diese Transformation auf der Bühne – als „Flamboyance“, die Melancholie in Gold und Silber verwandeln will. Die Band besteht aus Djamila Paris (Deutschland–Algerien), die auch im privaten Leben eng mit Nicolas Isner verbunden ist, sowie Lena Lonley (Berlin) an zweiter Gitarre und Gesang bei Live-Shows.

Aktuell arbeitet die Band an einem zweiten Album, das in Zusammenarbeit mit Tad Klimp (The Notwist, Fenster) entsteht. Alice Gift hat sich musikalisch immer weiterentwickeln wollen – ein Anspruch, der sich auch auf dem neuen Album deutlich zeigt. Die neuen Stücke verdichten den bisherigen Sound weiter und loten die Spannungen zwischen Intimität, Abgründigkeit und Aufbruch noch präziser aus. Mit „Lack of Lust“ und „Reach You“ erscheinen die ersten Single-Auskopplungen auf dem Label Motor.