Aran ist ein Artist und Produzent aus Hannover. Sein Sound bewegt sich zwischen Hip-Hop und RnB, ergänzt durch Einflüsse aus Afrobeat, Baile Funk, Indie, Soul und SWANA-Musik.

Seinen Zugang zur Musik fand er über die Produktion und war bereits an professionellen Releases beteiligt, darunter „Sonnenbank.mp3“ von YAKARY, das Goldstatus erreichte.

Aktuell arbeitet Aran an neuer Solo-Musik. Im Zentrum stehen melodische Strukturen, prägnante Hooks und persönliche Texte, die sich an eine junge, diverse und insbesondere postmigrantische Hörerschaft richten.

Wir freuen uns auf alles, was noch kommt!