Die Berliner Sängerin und Rapperin BABYJOY pendelt mühelos zwischen verschiedenen Genres wie Trap und Soul, wobei vor allem ihre sanfte und zugleich raue Stimme sowie ihre emotionalen Texte prägend sind. Joy wurde früh durch ihre Familie musikalisch geprägt, spielte bereits als Kind Klavier, absolvierte ein kurzzeitige Jazz-Ausbildung und widmete sie sich schließlich ihrem eigenen künstlerischen Werdegang. Seitdem hat sie sich mit zahlreichen eigenen Releases sowie Features mit Artists wie BHZ, Carlo5, badchieff, MOLA, KazOnDaBeat und Ahzumjot und deutschlandweiten Club- und Festival-Shows fest in der Szene etabliert.