Mit unverkennbarer, samtig-weicher Stimme, radikal ehrlichen Emotionen zwischen den Zeilen und einem ausgeprägten Feingefühl für eingängige Melodien, singt sich Bella Reed innerhalb kürzester Zeit mitten ins Herz. Die charismatische Deutschpop-Künstlerin aus Hamburg skizziert behutsam das Chaos in ihrem Kopf und zeichnet aus tiefsitzenden Verletzungen, persönlichen Prozessen und essentiellen Erkenntnissen poetische Bilder, die unter die Haut gehen.



Bereits als Kind entdeckt Bella ihre Leidenschaft für Musik und muss aus gesundheitlichen Gründen schon früh dafür kämpfen, ihre gerade gefundene Fähigkeit nicht gleich wieder aufgeben zu müssen. Die Angst, ihren einzigen Zugang zu ihren Emotionen verlieren, lässt Bella Berge versetzen und so wird der jungen Musikerin schon damals bewusst, dass das Singen ihr mehr bedeutet als ein bloßes Hobby: Es wird zu einer unumgänglichen Bewältigungsstrategie. Indem sie pochende Gefühle kunstvoll in lyrisches Gold verwandelt, schafft sich Bella einen Raum, in dem sie nichts zurückhalten muss – damit steht sie nicht nur für sich selbst ein, sie ermutigt auch andere, die eigenen Tabus zu brechen und sich dafür nicht länger zu schämen.



Die gerade mal Mitte 20-jährige Newcomerin fühlt sich oft verloren inmitten all den Herausforderungen des Lebens – doch anstatt zu verzweifeln, zelebriert sie die Ahnungslosigkeit, erlaubt sich Fehler zu machen und testet wieder und wieder Grenzen aus. Die oft ambivalenten Erfahrungen, die sie auf dieser intensiven Reise sammelt, verarbeitet sie in persönlichen Texten, die von melancholisch-sphärischen Soundkulissen gekonnt aufgefangen werden. Mit ihrer ersten Single “Unter die Haut” liefert Bella Reed 2024 einen spektakulären Szeneeinstand, den sie dieses Jahr mit Songs wie “Man kann nur so sehr lieben wie man hasst” und “Kann es wirklich Liebe sein?” eindrucksvoll untermauert hat. Ein größeres Debüt-Release ist für 2026 geplant.