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CEEVON
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CEEVON

CEEVON ist ein aufstrebender Rapper aus Hannover und Teil des Kollektivs EINSEINSFUENF. Sein Sound steht für kompromisslosen Straßenrap, geprägt von markanter Delivery, außergewöhnlicher Wortgewandtheit und einer unverwechselbaren lyrischen Handschrift. Mit komplexen mehrsilbigen Reimstrukturen und präziser Sprache verbindet er technische Raffinesse mit authentischem Straßenrap.

Als Zweitplatzierter der Rap-Castingshow RAW konnte CEEVON 2026 ein größeres Publikum auf sich aufmerksam machen. Mit dem gemeinsamen Track „WEY“, der mittlerweile über 1,4 Millionen Spotify-Streams verzeichnet, feierte er einen seiner bislang größten musikalischen Erfolge. Weitere Veröffentlichungen wie „too deep in it“, „BLACK VENOM“ und „BETTLAKEN“ sowie Kollaborationen mit Künstlern wie AzadBanlieue, DESHA und Schwarzkopf069 unterstreichen seine musikalische Vielseitigkeit.

Mit seiner eindringlichen Präsenz und einem unverkennbaren Gespür für Sprache etabliert sich CEEVON zunehmend als eigenständige Stimme im deutschen Straßenrap.

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Ceevon - Bettlaken | RAW Season #TOP5
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Ceevon - too deep in it | RAW Season
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Ceevon x AzadBanlieue - Korridor | RAW Season
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Azad Banlieu x Berdo x Akim x Doni x Ceevon - WEY | RAW Season
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