cinnemane ist ein 24-jähriger Künstler und Produzent aus Wien, der sich seit mehreren Jahren in der deutschsprachigen HipHop- und Hyperpop-Szene etabliert hat. Neben seiner Arbeit unter dem Künstlernamen cinnemane ist er leidenschaftlich als Produzent tätig – sowohl für eigene Projekte als auch für andere KünstlerInnen.



Geprägt von der amerikanischen Musikszene gehört cinnemane zu den Ersten, die in der deutschen und österreichischen Musiklandschaft die Genres Hyperpop und Trap miteinander verbunden haben. Mit zwei Alben hat er dabei einen eigenständigen Sound entwickelt und im Laufe seiner Karriere bereits mit einer Vielzahl an KünstlerInnen und ProduzentInnen zusammengearbeitet.