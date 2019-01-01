Dicke Drums treffen einprägsame Melodien. Der aus Kiel stammende Wahlberliner und Produzent CONTRABEATZ befindet sich musikalisch zwischen modernem Trap- und Kopfnicker-Sound. In der Jugend mit Boombap der 90er-Jahre in Berührung gekommen, wuchs die Liebe zum Hip Hop. Durch seinen Umzug nach Berlin lernte er die hiesige Rapszene kennen und vernetzte sich. Es folgten Projekte mit Künstlern wie Said, Bangs (AOB), Army of Brothers, Papke, Kulturerbe Achim, Fruchtmax, Flexis etc.



Auch außerhalb der Hauptstadt knüpfte er Kontakte mit Künstler:innen wie Sierra Kidd, Jugo Ürdens, Toobrokeforfiji (Boloboys), Ulysse, Nate57, Inspektah, Ivan G., Kwam.E, Tom Hengst, Hanna Noir und Lugatti.



Mit seinen Beats auf dem Album „Manifest“ von King Orgasmus One erreichte er seine erste Nummer-1-Chartplatzierung. Das darauffolgende Album „I Luv Money“ befand sich ebenfalls eine Woche auf Platz 1 der Hip-Hop-Albumcharts.



Neben seinen Rap-Produktionen liefert CONTRABEATZ auch Musik für Film- und Serienformate – unter anderem für das Grimme‑Preis‑prämierte Funk-Format Hype Culture oder auch für Werbefilme von Nike Sportswear, CASIO G-Shock, SNS, Overkill Shop und 12K (Felix Lobrecht). Zusammen mit dem Produzenten Sixcube gründete er 2019 den ersten deutschen Produzentenverein Beat Unit.