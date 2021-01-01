FEDX aus Graz ist seit 2021 aktiv und hat in kürzester Zeit einen steilen Aufstieg hingelegt mit verschiedenen viralen Hits in diversen Genres – zuletzt z. B. „NEWKID3“ (u.a. > 50k Creations auf TikTok und > 2,2 Mio. Streams). Seine Musik ist für FEDX ein Ventil für Wut, Trauer und Gefühle, die er nicht verstehen kann – wobei die Beats im Kontrast oft ordentlich ballern. Sprich: Fröhlicher Beat, traurige Lyrics. Sein Sound ist äußerst fluide und findet irgendwo zwischen Techno-Rap, Hardstyle und Hyperpop statt – oder, um es mit seinen Worten zu sagen: FEDX kann alles.