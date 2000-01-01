Labelservice
G‘emma
Warm und kraftvoll ist die Stimme, mit der G'emma die Gemüter in
Sicherheit wiegt. Sie ist inspiriert von Künstlerinnen wie Erykah Badu, Amy
Winehouse und Ella Fitzgerald. G'emma selbst überzeugt mit ihrem
kreativen und einzigartigen Stil des Songwritings. Ihre eigene Musik ist von
Jazz, HipHop und Neo-Soul beeinflusst.
G'emma bezeichnet sich selbst als Live-Künstlerin. Sie liebt es, mit ihrer
Band zu spielen, denn "Musik ist ein Multiplayer-Spiel". Sie mochte schon
immer den Klang mehrstimmigen Gesangs. Deshalb begleitet sie ihre
Shows mit einer Loopstation. G'emma hat eine tolle Bühnenpräsenz, die
jedes Publikum fasziniert.
Shadow Of Who I Used to BeG‘emma