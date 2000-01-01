Warm und kraftvoll ist die Stimme, mit der G'emma die Gemüter in

Sicherheit wiegt. Sie ist inspiriert von Künstlerinnen wie Erykah Badu, Amy

Winehouse und Ella Fitzgerald. G'emma selbst überzeugt mit ihrem

kreativen und einzigartigen Stil des Songwritings. Ihre eigene Musik ist von

Jazz, HipHop und Neo-Soul beeinflusst.



G'emma bezeichnet sich selbst als Live-Künstlerin. Sie liebt es, mit ihrer

Band zu spielen, denn "Musik ist ein Multiplayer-Spiel". Sie mochte schon

immer den Klang mehrstimmigen Gesangs. Deshalb begleitet sie ihre

Shows mit einer Loopstation. G'emma hat eine tolle Bühnenpräsenz, die

jedes Publikum fasziniert.