Verlag

Gizmo & Mac

Die Münchner Nick & Max haben sich einen Namen als aufstrebende, energiegeladene Producer und DJs mit einer unverzichtbaren Leidenschaft für ihre Kunst gemacht. Mit ihrer eigenen Definition von Techno - einem treibenden, dunklen aber melodischen Sound haben Gizmo und Mac, ihre einzigartige Mischung aus Musik und Produktionsfähigkeiten in ihre Kunst gebündelt, um Sie auf dem Dancefloor zu droppen. Gizmo und Mac ́s Sound konzentriert sich auf treibende Basslines, schwere Kicks und melodische Breaks. Das Markenzeichen ihres Materials ist es, sich von einem langsamen Anfang zu einem schnelleren Ende zu steigern. Die Ernte ihrer Arbeit kann sich sehen lassen: Deutschlandweite Festival- und Clubauftritte, Chartplatzierungen und große internationale Kollaborationen. Nachlassen steht nicht zur Debatte und deswegen dürfen wir noch einiges von diesen Künstlern erwarten.