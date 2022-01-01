Gruppe Blumenstrauss, das ist feinster Indie-Pop aus dem Raum Offenbach am Main! Dass sich die fünf Bandmitglieder dabei auch als Botschafter:innen für eine vielfältige und bunte Gesellschaft verstehen, verdeutlicht ihr Bandname: Ein Blumenstrauss, bei dem die Zusammenstellung der einzelnen Blumen am Ende etwas Vielfältigeres zum Ausdruck bringt als nur die Summe der einzelnen Blüten.

Nach dem selbstbetitelten Debüt aus dem Jahr 2022 erschien 2024 ihr zweiter Tonträger „Mit dem Hoodie durch die Stadt“, der aus den Perspektiven der einzelnen Bandmitglieder die Höhen und Tiefen des Alltags auf ganz persönliche Art und Weise reflektiert und hierbei laut und deutlich „Musik für alle!“ proklamiert. Wie ernst sie es hiermit meinen, zeigen sie nicht nur in den überall streambaren Stücken selbst, sondern auch auf ihren Social Media-Kanälen.

Gemischt wurden die Songs von niemand geringerem als Beray Habip, Schlagzeuger der angesagten Electro-Punk-Formation „Kochkraft durch KMA“, für die die Gruppe Blumenstrauss schon mehrfach als Support das Publikum erfolgreich auf Temperatur gebracht hat. Denn wer die Band schon einmal auf der Bühne erleben konnte, weiß, dass das Live- Spielen definitiv zu den Stärken der Gruppe gehört: Mit jeder Menge Energie, einer ansteckenden Ausstrahlung und einer großen Prise Humor zelebrieren sie so authentisch wie nur wenige den gemeinsamen Spaß am Musikmachen!

Organisiert wird das Bandprojekt von der Behindertenhilfe in Stadt und Kreis Offenbach e.V.