Wenn du mit IUMA eine Limo trinken gehen würdest, dann würde sie dir wahrscheinlich erzählen, wie wichtig Sonnencreme ist und wenn du Glück hast, wie sie sich ihren Arm beim Skaten gebrochen hat. Und vielleicht werdet ihr ins Reden kommen. Und viel Lachen. Über gescheiterte Beziehungen, das Gefühl, es manchmal einfach nicht alleine zu schaffen und aufgeben zu wollen, über Verletzlichkeit, Feminismus, Therapie und über die Erkenntnis, dass wir alle mal aufhören sollten, stark sein zu müssen. Weil Verletzlichkeit zeigen und sich Hilfe suchen keine Schande ist, sondern fast eine Pflicht sich selbst gegenüber. Und dass das langsam bei den Leuten ankommt. Nicht zuletzt durch Menschen wie IUMA, die andere für diese Themen sensibilisieren. Vieldimensional, authentisch, radikal ehrlich, aktuell und relevant! Und das Ganze noch in witzig. Und vor allem menschlich. IUMA ist eine Abbildung der Wirklichkeit, musikalisch dargestellt in einem Gewand aus Pop. Eine wahre Ikone der Ehrlichkeit.

Und jetzt zum Steckbrief: IUMA kommt aus Karlsruhe, lebt jetzt in Berlin, ihre Debut EP erschien im Januar 2023 und heißt “genug”. Produziert von Novaa und Malugi, konnte die EP einige Erfolge verzeichnen (Radioplays bei 1Live, DLF NOVA, WDR Cosmo uvm, Interviews mit Kaltblut Magazin, Zeitonline und diverse Editorial Playlists). IUMA spielt jährlich über 30 Konzerte, Highlights waren bisher u.a bei TV Noir im Admiralspalast, das Reeperbahnfestival im Häkken und Support für Künstler:innen wie Wilhelmine und LEA.

Ihre ersten Headline Shows 2023 hat IUMA vor ausverkauftem Publikum gespielt. Im April 2024 war IUMA auf ihrer ersten eigenen Tour, zusammen mit Special Guests wie Teesy, Francesco Wilking und CONNY.

Besonders bedeutsam für IUMA waren ihre bisherigen Auftritte auf feministischen Demos in Berlin. Zuletzt konnte sie ihren Song “Frau”, welcher um sexualisierte Gewalt geht, vor 13.000 Menschen am Brandenburger Tor spielen.

IUMA hatte mehrfache virale Momente auf Instagram und Tiktok. Ihr Cover von "Ich liebe das Leben" hat für Aufmerksamkeit gesorgt und wurde auf Social Media tausendfach geteilt. Besonders durch die emotionale Tiefe ihrer Interpretation am Klavier und die moderne, unverwechselbare Note, die sie dem Klassiker verlieh, konnte sie viele neue Fans gewinnen.

Neben dem viralen Erfolg dieses Covers trugen auch ihre eigenen, vor allem feministischen Songs dazu bei, dass ihre Community stetig wuchs. Durch eine Mischung aus Intimität, Gesellschaftskritik und künstlerischer Authentizität erreichte IUMA eine neue Ebene der Sichtbarkeit in der Musikszene.

2024 und 2025 war IUMA Support für Artists wie Wilhelmine, CONNY, Joris und Marlo Grosshardt. Im November 2026 geht sie mit Mine auf Tour.

2026 wird IUMA’s neue “3 Balladen EP” erscheinen. Eine radikal ehrliche, klaviergetragene EP über das Frau-Sein zwischen Anpassung, Überforderung, Wut und dem Versuch, sich selbst nicht zu verlieren.