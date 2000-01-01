Wo waren sie nur die ganze Zeit? Diese Songs, diese Musiker, diese Band? KARO NERO ist eine Newcomer-Band, allerdings in ihren besten Jahren.

Mitte der Neunzigerjahre waren sie das schon mal: Newcomer. Dann aber hatte das Leben andere Pläne. Es folgte ein viertel Jahrhundert Funkstille. Und dann: das Debüt-Album mit 25 Jahren Verspätung. Es erschien ausgerechnet im Corona-Jahr 2020. Perfektes Timing!

Dennoch wurde der Erstling „Schwerter aus Papier“ sehr positiv von Kritik, Feuilleton und Publikum aufgenommen. „Zehn große Lieder, einfach nur starke Songs“, bescheinigte das SCHALL.Musikmagazin.

Mit “Zugvögel und Korallen” erschien im September 2023 nun das zweite Album der Leipziger. Ein ehrliches, tiefgehendes Werk, das zum Zuhören, Mitfühlen und Nachdenken anregt. Zum Mittanzen auch. Ein großes Stück Musik aus der Mitte eines sich ständig verändernden Weltgefüges. Und "das virtuose Zeugnis einer tollen Band" (Popticker).

KARO NERO spielen Musik für Erwachsene und alle, die es werden wollen. Deutschsprachigen Pop-Rock mit Poesie. Dabei sind sie „wunderbar wortverspielt, angenehm nahbar, reif und gelassen“, findet das Musikmagazin Deutsche Mugge.

Songwriter und Sänger Gunter Schwarz steht mit Ende vierzig mitten im Leben und hat viel zu erzählen: von Euphorie und Enttäuschungen, von Gesellschaft und Menschlichkeit, vom Glück und natürlich auch von der Liebe ...

Das musikalische Rückgrat von KARO NERO wiederum sind studierte Profi-Musiker mit Erfahrung bei namhaften deutschen Popstars und Cover-Bands.

Mit großer Musikalität hat die Formation irgendwo zwischen Pop-Rock, Blues, Folk und Singer/Songwriter ihren ganz eigenen Stil gefunden.

Die Musik von KARO NERO zielt auf Bauch und Beine, die deutschsprachigen Texte eher auf den Kopf. Oft treffen sie irgendwo genau dazwischen - nämlich mitten ins Herz.