MC Bomber
Wer ist MC Bomber? - diese Frage stellt man sich wohl immer wieder beim Hören seiner Songs. Ginge es nach ihm würde seine Bio sehr schnell erzählt werden: “MC Bomber wurde geboren, er rappte und starb.” Da er aber noch quicklebendig ist, entspricht diese Version der Geschichte wohl nicht ganz der Wahrheit. Doch da das monotone Aneinanderreihen von bisher veröffentlichten Tonträgern nicht dem Charakter eines MC Bombers gerecht wird. Lässt sich an dieser Stelle nur festhalten, dass MC Bomber aus seinem Schönheitsschlaf erwacht ist und er nun bereit ist für Phase Zwei seines Planes.
MC BOMBER x MC KNEIPENKRIEGER - Undercover (prod. by MC Bomber) Official Video
MC Bomber - In der WG (prod. by MC Bomber) Official Video
MC Bomber x Shacke One - Noch geiler (prod. by MC Bomber) Official Video
MC Bomber - Maglite (prod. by Platzpatron x Obeez) Official Video
MC Bomber - SONNENTOR (Official Video)
MC BOMBER x FiNCH - Daddys aus der Zone (prod. by Adam Z) Official Video