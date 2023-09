Nach zehn Jahren Schreiben, Aufnehmen und über 1200 Konzerten weltweit mit verschiedenen Projekten hatte das Stuttgarter Ehepaar im Sommer 2010 ein Schlüsselerlebnis: Im Vorprogramm von Whitney Houston bekamen sie volle Arenen nur mit ihren zwei Stimmen mucksmäuschenstill und merkten, dass sie plötzlich das Ziel erreicht hatten, ein Mainstream-Publikum zu überzeugen, ohne sich zu verstellen.



SEΛ + ΛIR haben einen einzigartigen aber nachvollziehbaren Stil entwickelt. Zum wichtigsten Merkmal ihrer Musik gehört nicht nur die fast übernatürliche Harmonie ihrer Stimmen. Auch die sture Idee, dass deutsches und griechisches Kulturgut ausreicht, um moderne und zeitlose Popmusik gleichermaßen zu machen.

Inspiriert ist ihre Musik von der melodischen Schönheit des Barock eines J. S. Bach, der experimentellen, tiefgründigen Phase deutscher Musik aus den 70ern wie Popol Vuh sowie der architektonischen Soundgröße der Scorpions. Das erstaunlich eingängige Songwriting von SEΛ+ ΛIR findet immer rechtzeitig zurück zu einfachen aber eindringlichen Hymnen, wie sie in einem am Wasser wohnenden Volk wie Griechenland schon seit Jahrhunderten entstehen und mündlich weitergetragenwerden.



Mit dem Bewusstsein, dass ihre Zeit gekommen ist, nahmen SEΛ + ΛIR ihr Debüt-Album „My Heart's Sick Chord“ auf. Es wird im Herbst 2012 durch RAR / Motor Entertainment (Deutschland), Volkoren/PIAS (Benelux) und Viaaudio (Italien) veröffentlicht. Zeitgleich erscheint auch die erste Single-Auskopplung „Do Animals Cry?“.

SEΛ + ΛIR tourten unter anderem als Support von Künstlern wie Sufjan Stevens, White Stripes, Flaming Lips, José Gonzalez, The Soundtrack Of Our Lives, Sportfreunde Stiller, Woven Hand, John Grant, Villagers, P.O.D. und The Divine Comedy. Ihre Welttournee führte sie bisher durch Kanada, Schweden, Norwegen, Dänemark, Belgien, Holland, Italien, Polen, Tschechien, der Ukraine, Portugal, Frankreich, Spanien und natürlich Deutschland, die Schweiz und Österreich.