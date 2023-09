Shell-i ist eine Sängerin und Songwriterin, bei der man schnell dazu neigt sie als distanziert zu bezeichnen, da sie leicht aus der Reihe fällt und mysteriösen Charme versprüht. Eine Muschel steht in Shell-is Sinne für die elegante Weiblichkeit sowie Unvergänglichkeit und dient ihrer Inspiration.

Die erste EP beschreibt die Suche nach ihrem Stil durch viele verschiedene Genres, die von Pop/Rock bis ins Ska/Alternative reichen. Ihre Stimme hat die Magie Reinheit, Unschuld und einen Hauch Silber zu vereinen. Was sie wohl am besten beschreibt ist eine Art, die nicht greifbar ist, Dich jedoch in andere Welten um uns herum versetzt. In ihren Songs drückt Shell-i ihre Nächstenliebe aus und lädt Dich dazu ein, in ihre persönliche Welt der Gefühle und Kreativität einzutauchen.

Shell-i strebt es an, ihre lang gehegte Leidenschaft zur Musik und ihren Charakter durch ihre Songs auszudrücken und übersetzt diese gleich in drei Sprachen: Englisch, Französisch und Russisch. Sie behauptet, ihren eigenen Stil gefunden zu haben, obwohl sie einer Vielfalt von Einflüssen ausgesetzt war. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das gemeinsame Sujet ihrer Musik der Ausdruck des tiefsten Inneren, die Verbindung der Harmonie mit sich selbst und der ewigen Bedeutung der Menschheit.

Ihre musikalischen Ausdrücke verwandeln sich zugleich in visuelle Kunst. Nach eigenen Angaben produzierte sie selbst 4 Videos, worunter 2 animierte sind. Shell-i überträgt ihr Charisma und Charme in ihrem eigenen Sinne, welche sich in den Videos wiederspiegeln, was sie sinnlich und gefühlbestimmend werden lassen. Sie sagt: "Kreation ist wie ein tiefer Brunnen. Je mehr Du davon schöpfst, desto weiter kannst Du in die Tiefe schauen. Das ist der spannendste Teil; einfach tiefer und tiefer zu gehen. Das alles passiert in deiner Fantasie."