skywalG ist Producer, Engineer und Artist aus Köln. Seit über sechs Jahren arbeitet er in seinem Studio in Ehrenfeld an Hip-Hop-/Trap- und RnB-/Afro-Produktionen.



Vibe und Qualität stehen für ihn ganz vorne. Sessions sollen sich natürlich anfühlen: wie Musik mit Homies machen, nur mit dem Anspruch, dabei etwas wirklich Hochwertiges zu schaffen.



In den vergangenen Jahren arbeitete er u.a. bereits mit Künstlern wie Cave, Kai$er und Konygebony zusammen und entwickelte dabei seinen eigenen Sound zwischen modernen Produktionen, klaren Mixes und drückenden 808s.