SOFTPOWER spielen Schlagzeug, Bass, Gitarren und alle, die können, singen mit. Sie beschwören Sehnsüchte und das Genau-Hier-Sein, wollen abnabeln und anbandeln, liebgehabt werden und noch lieber liebhaben, aber auch zusammen Zwiebeln schneiden und jaulen wie die Hunde. Und sich immer wieder selber sagen: So lange – auch wenn Tränen kullern – ein Auge dann noch zwinkern kann, ist alles nicht so schlimm.

SOFTPOWER ist da und will erst einmal gar nicht so viel - nur zusammen die Musik machen, die den vier Softies selbst gefällt. Und gerne alle mitnehmen, die sie hören und denken: „Check’ ich”.