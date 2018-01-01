ULTIMATUM ist ein neuartiger Pop-Rockmusical-Act - und mehr als Musik. Es ist ein Manifest, das Klang, Bildsprache und Storytelling zu einem monumentalen Gesamtkunstwerk verbindet. Mit ikonischen Songs, kraftvollen und unvergesslichen Melodien sowie einer epischen Erzählung eröffnet das Projekt eine Welt zwischen Gegenwart und Vision, zwischen Film, Bühne und Inspiration.



ULTIMATUM steht für den Aufbruch: eine Reise durch Identität und Transformation im Spiel aus Licht und Schatten, Feuer und Wasser, Ewigkeit und Endlichkeit. Mit visionärem Sound, klarer Haltung und kompromissloser Intensität setzt ULTIMATUM ein Zeichen: Hier beginnt eine neue Ära - roh, wundervoll, überwältigend und leidenschaftlich. Wir alle können uns damit verbinden und ein Teil davon sein.



Marco Sven Reinbold ist der charismatische Frontmann und das Mastermind von ULTIMATUM, der die Rolle des Gesangsvirtuosen und transmedialen Gestalters übernimmt, stets mit einem Auge auf den bildhaften Kontext und die Inszenierung. Er ist vielseitiger Musiker, Sänger, Produzent, Synchronsprecher, Hörbuchsprecher und Unternehmer mit Lebensmittelpunkt in Berlin. Seine künstlerische Arbeit ist geprägt von Wandelbarkeit, Tiefe und einer spürbaren Freude an klanglicher wie inhaltlicher Vielfalt. Durch sein markantes Stimmorgan und sein feines Gespür für Sprache, Timing und Emotionen zählt er zu den gefragten Stimmen seiner Generation.



Geboren in Hessen und aufgewachsen im idyllischen Frankenwald, führte ihn sein Lebensweg zunächst in wechselnde Wahlheimaten wie Hamburg, Köln und ein abgeschiedenes Naturhaus bei Koblenz, bevor er sich schließlich im Jahr 2020 in Berlin niederließ. Hier lebt und arbeitet er heute als freier Künstler mit einem starken Bezug zur Metropole, die ihm kreative Inspiration und berufliche Heimat zugleich ist.



Als Synchronschauspieler überzeugt Marco Sven Reinbold mit einem breiten Rollenspektrum, das von feinfühlig bis grotesk, von tragisch bis komödiantisch reicht. Auch in der Welt der Animes und im Videospielkosmos ist er eine feste Größe. Im Bereich Hörbuch hat er sich mit packender Erzählweise und präziser Figurenzeichnung bereits einen Namen gemacht.



2018 faszinierte er das Publikum und die Juroren gleichermaßen mit seiner Bandperformance in der TV-Show „X Factor“ auf Sky. Mit seiner Ausstrahlung und seinem Talent wurde er schnell zum persönlichen Favoriten von Jennifer Weist. Als Texter und Autor veröffentlichte er einen Kurzgeschichtenband mit lyrischen Verdichtungen und Aphorismen, den er in Eigenregie als Multimediakünstler gestaltete. Die limitierte Edition ist heute vergriffen, hinterließ aber Spuren als poetisches Gesamtkunstwerk jenseits des Mainstreams.



Seine Arbeit ist geprägt von künstlerischem Anspruch, technischer Präzision und einer tiefen Liebe zum Detail - sei es im Studio, auf der Bühne oder im kreativen Schaffensprozess hinter den Kulissen. Die Vielschichtigkeit seiner musikalischen Arbeiten spiegelt sich nicht nur in seinen Produktionen, sondern auch in seinen Live-Performances und musikalischen Kollaborationen wider. So fand er im Komponisten und Autor Uli Sprenger einen Weggefährten, mit dem er ULTIMATUM zur Welt brachte.



ULTIMATUM eröffnet eine neue Ära und ist der Auftakt einer Geschichte, die noch geschrieben wird.