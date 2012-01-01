Die Wiener Künstlerin verifiziert hat sich längst als eine der spannendsten Stimmen im deutschsprachigen Pop-Kosmos etabliert. Bereits früh hat sie mit rohen, introspektiven Releases auf sich aufmerksam gemacht und ihren unverkennbaren Sound zwischen sphärischem Rap und eingängigen Popmelodien entwickelt. Sie beschreibt in ihrem ganz eigenen Style das Leben zwischen Nachtleben und Schlaflosigkeit, Self Care und dunklen Augenringen, Heartbreak und Selbstisolation, dem Aufstehen und Weitermachen.

Im vergangenen Sommer veröffentlichte Veri die EP „arizona 2012“, mit der sie ihre icon pop era eingeleitet und im vergangenen Februar mit Release der „sad baddie anthem EP“ fortgesetzt hat. Vor wenigen Tagen erschien der frühzeitige Sommerhit „stargirls“ mit Emma Rose und aktuell arbeitet verifiziert an ihrer very own „veri victory music“. 👀