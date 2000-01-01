Viva La Wolve

Viva la Wolfe verbindet Atmosphäre mit asphalttem Grunge-Rock und wildem, ungezügeltem Chaos und taucht kopfüber in die seltsamen und unbequemen Winkel der menschlichen Psyche ein. Ihr bevorstehendes Album "AMBIVALENCE“ erkundet Themen, die von Hinterhältigkeit und nächtlichen Gesprächen mit den Stimmen im eigenen Kopf bis hin zu den weniger glamourösen Realitäten des Älterwerdens reichen – einschließlich des gelegentlichen Verlusts der Blasenkontrolle.

Wenn das deine Neugier weckt, könnte „AMBIVALENCE“ von Viva la Wolfe genau das sein, was der Arzt verschrieben hat. Entstanden aus dem Bedürfnis, eine Geschichte zu erzählen, ist „AMBIVALENCE“ als Reaktion auf eine zunehmend von Angst geprägte Welt entstanden. Die Band machte sich daran, sich ihren eigenen Ängsten, ihrem Bedauern und ihrer schwelenden Wut zu stellen und diese Emotionen in den Sound zu kanalisieren, der sich für sie am ehrlichsten anfühlte: roher, atmosphärischer Grunge, durchdrungen von unerbittlicher Energie.

Das Ergebnis ist ein Album, das von Widersprüchen lebt – gleichermaßen introspektiv wie explosiv, beunruhigend und auf seltsame Weise kathartisch. Mit „AMBIVALENCE“ lädt Viva la Wolfe die Zuhörer in eine Klanglandschaft ein, in der Verletzlichkeit, Absurdität und Aggression aufeinanderprallen.