Die ZOMBIEZ (bestehend aus Tamas, MXP, G-Ko und KVSV) sind eine Supergroup aus Berlin-Zodom.
Als Vorreiter des deutschen „Trapmetal“ konnten sie sich mit ihrem letzten Album „ZATAN LEBT!“ trotz des kompromisslosen Sounds auf Platz 7 der deutschen Albumcharts beißen und in der Vergangenheit mit Künstlern wie GHØSTKID, BastiBasti (Callejon) und MnYPnK (Nasty) aus dem deutschen Metal-/Hardcore-Bereich arbeiten. Außerdem durften sie schon als Opener für Größen wie die $uicideboy$, Scarlxrd oder Tech N9ne antreten. Ihr Sound ist für Deutschland absolut einmalig mit ihrem ultraschnellen Doubletime Rap und den metalinfizierten Trap-Instrumentals reißen sie sich durch dunkle Herzen und erobern Bühnen im ganzen Land.
KOFFERRAUMZOMBIEZ
