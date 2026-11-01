Die EP, Muster im Rauschen, von Ben Georgi setzt sich mit Abhängigkeiten auseinander. Klanglich inspiriert von Artists wie Dijon, Lola Young oder Daniel Caesar gibt die EP Einblicke in die Beziehungsmuster von Ben - vor allem aber in seine Beziehung zur Musik. Songs wie Lohnt sich das? oder Outro:reden fragen danach, wann man loslassen oder besser festhalten soll und klingen darüber hinaus auch nach dem Wunsch, einen ganz eigenen Weg einzuschlagen. Andere Lieder der EP wie Hinterher oder Lola schmettern Synthie- und Gitarrenriffs und bekennen sich zu der Schönheit kitschiger Balladen.

Die zweite EP des Kölner Multiinstrumentalisten ist nach vielen Jahren Songwriting und Co-Produktionen die erste komplett selbst produzierte Veröffentlichung und erscheint am 27.11.2026.