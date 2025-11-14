„Bittere Pillen“ ist die dritte Single aus dem kommenden Christin-Nichols-Album, das so heißen wird wie die Künstlerin selbst und am 06. März 2026 via [PIAS] Recordings Germany erscheinen wird.

Das NDW-artige, von bittergallig bis zuckersüß changierende „Bittere Pillen“ singt Christin Nichols gemeinsam mit der Chemnitzer Musikerin Gwen Dolyn, die neben ihrem Soloschaffen eine Hälfte des Duos Tränen ist. „Ich wär so gern verliebt in dich // Mach mich high, sonst klappt es nicht // Gib mir süßen Wein und bittere Pillen“, singen Christin Nichols und Gwen Dolyn gemeinsam im Refrain.

Der Song ist eine späte #MeToo-Hymne, für die die beiden Musikerinnen lakonisch die Opferperspektive einnehmen – in einer Weise, wie Sexisten sich womöglich die Gedankenwelt von Frauen herbeifantasieren.

„Den Song haben Gwen und ich im Spätherbst 2024 begonnen zu schreiben“, sagt Christin Nichols. „Trotz der Wut und sicher ganz oft auch Ohnmacht, jedoch nie Resignation, gegenüber patriarchaler Strukturen und Übergriffigkeiten von Männern, wollten wir uns beim Schreiben des Songs eine gewisse Leichtigkeit und den Spaß bewahren, den wir immer haben, wenn wir kreativ zusammentreffen. Ich denke, das hört man.“

Ab April 2026 stellt Christin Nichols ihr neues Album bei der ‚Heute ist mal wirklich alles gut‘-Tour dem Publikum live vor.