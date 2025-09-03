"is schon ok" Bush.ida spricht sich auf neuer Single selbst Mut zu

Bush.ida aus Köln releast heute die Single "is schon ok" über das Hamburger Indie-Label Audiolith und gibt uns damit einen weiteren Einblick in das Debütalbum "BRENN ida BUSH", das am 24. Oktober 2025 erscheint. Der Beat von LLUCID versprüht einen lateinamerikanischen Vibe während Bush.ida nonchalant über die eigene Situation der kompletten Überforderung rappt. "is schon ok" entstand an einem persönlichen Tiefpunkt - doch aus einer scheinbar aussichtslosen Lage zieht das Talent kreative Energie und manifestiert eine strahlende Zukunft.

Bush.idas Debütalbum "BRENN ida BUSH" erscheint am 24. Oktober digital und als Vinyl-Trilogie, die alle bisherigen Releases aus dem Bush vereint. Der Longplayer ist ein Break-Up-Album, das radikal ehrliche Einblicke in Bush.idas Gefühlswelt und Lebensrealität liefert. Abseits von persönlichen und gesellschaftlichen Mustern sprengt Bush.ida auch Genregrenzen und bedient sich an elektronischen Beats und Y2K-Einflüssen.

Über Bush.ida (keine Pronomen/ida/dey/sie):

Geschaffen aus dem impulsiven Feuer des inneren Widders hat sich ida in die Welt katapultiert, um Funken zu sprühen. Die Hörner stoßen sich an patriarchalen Gewaltstrukturen, männlich dominiertem Rap und dem Lifestyle des Kapitalismus, der weismachen will, dass es nur „EINE*N“ geben kann. Dem entgegen setzt Bush.ida radikale Zärtlichkeit, Co-Kreation und Kollaboration als die wahren Fundamente dieser Welt. Dank Streamingerfolgen und Playlistplatzierungen (Spotify: Deutschrap Brandneu / Tidal: Rapvolution: Deutschrap von morgen) der ersten EP “WILL KOMMEN IM BUSH” (2023) und der Folge-EP “BUSH zu BI” (2024) sowie zahlreichen Liveauftritten auf renommierten Bühnen (Reeperbahnfestival, Breminale, Fusion, Appletree, Rocken am Brocken, Bucht der Träumer*, Vogelball, Skandalos, Zugvogel uvm.) hat sich Bush.ida ins Herz der deutschen Rap- und Popwelt gespielt. Nachdem die ersten zwei EPs vor allem vor Wut, Ironie und Umkehrung von scheinbar unumstößlichen “Normalitäten” von Sexualität und Gender sprühen, zeigt das Debütalbum “BRENN ida BUSH” (VÖ 24. Oktober 2025) nun ein Spektrum an Emotionen. Neben Trauer, Verzweiflung und Selbstreflexion mit Augenzwinkern finden sich Songs voller Leidenschaft und Optimismus. Alles neu verpackt in Soundgewänder, die technoid, ndw-esk, indie-lastig, trappig und poppig klingen, mit gewohnt pfiffigen Lyrics in frechen Reimketten. Hauptproduzent des Albums ist LLUCID, weitere Songs wurden von AUFMISCHEN und Konyah produziert. Während also Rapfans von schnellen Lines und witzigen Wortspielen auf ihre Kosten kommen, ist das Album auch ein Ausbruch, ein Ab - und Ausbrennen von Vorstellungen, der Rapwelt gerecht werden zu müssen. Die neue Single "is schon ok" enthüllt eine weitere Seite des facettenreichen Debütalbums.

