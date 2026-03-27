Mit „einfach neben mir“ veröffentlicht der Dortmunder Indie-Künstler deafdawg die zweite Single aus seiner kommenden „flimmern“-EP. Als Feature-Gast ist Elena Rud mit dabei. Der Song handelt davon, wie viel es bedeutet, einen Menschen an seiner Seite zu haben, der da ist, auch wenn man selbst ins Straucheln gerät.

Gemeinsam erzählen die beiden von Selbstzweifeln, Stillstand, im Chaos Verliebtsein und eben auch davon, wie heilsam es sein kann, jemanden neben sich zu wissen, der einen auffängt, ohne viel sagen zu müssen. „einfach neben mir“ ist ein Track für Overthinker, Soft Hearts und alle, die wissen, wie sich echte Nähe anfühlt.