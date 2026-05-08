Mit deafdawg hat Fabian Livrée – sonst bekannt als Gitarrist und Sänger der Band Drens – eine neue künstlerische Identität geschaffen. Wo früher rohe Gitarrenriffs und energetischer Band-Sound dominierten, öffnete er nun das Tor zu einem introspektiven Solo-Universum. Seine Songs bewegen sich zwischen flirrenden New-WaveKlängen, eingängigen Pop-Melodien und deutschen Texten, die die Spannung zwischen Zerbrechlichkeit und Aufbruch einfangen.

Im Mai 2025 veröffentlichte deafdawg seine DebütEP „für immer“ – sechs Songs, die Heartbreak, Loslassen und den Schmerz des LosgelassenWerdens behandeln. Schon mit diesem ersten Werk überzeugte er live: Support Shows für Acts wie Die Tränen, Temmis, Donkey Kid, Shelter Boy oder fiio sowie zwei gefeierte Release-Konzerte in Berlin und seiner Heimatstadt Dortmund machten deutlich, dass hier ein Künstler auftritt, der sich fest im deutschsprachigen Indie-Kosmos verankern wird.

Nun folgt mit seiner zweiten EP “flimmern” (VÖ Mai 2026 via corner.company) der nächste Schritt. Klanglich dunkler und dichter, verbindet die EP Einflüsse aus New Wave und NNDW zu einem Sound, der zwischen treibender Dringlichkeit und schwebender Melancholie pendelt. Thematisch knüpft deafdawg an “für immer” an und vertieft die Motive von Abschied und Vergänglichkeit - doch dieses mal mit einem noch stärkeren Blick nach innen. Immer wieder stellt sich die Frage: Wie groß ist der eigene Anteil daran, dass Dinge zerbrechen? “flimmern” ist nicht nur eine EP über das Ende, sondern auch über den Wunsch nach Ankunft und Beständigkeit. Auch das Thema Depression zieht sich wie ein feiner Faden durch die Songs - mal direkt, mal subtil zwischen den Zeilen - und macht die EP zu einem vielschichtigen Werk über Verletzlichkeit, Selbstreflexion und den Mut, diese offen zu benennen.