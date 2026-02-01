Alles flimmert. Nicht nur die Luft, sondern auch der Gedanke,dass da vielleicht... mehr ist.„flimmern“ vondeafdawghandelt vondieser vagen Ahnung, dass das Gegenüber die eigenen Gefühleeventuell,vielleicht,unter bestimmten Lichtverhältnissenerwidern könnte. Wie dasFlirren an heißen Tagen taucht eine gemeinsame Zukunft am Horizont auf– unscharf, wackelig, wunderschön unzuverlässig.Zwischen Hoffnung, Selbstzweifel und innerem Monolog („hat das geradewas bedeutet oder war das nur nett gemeint?“) klingt der Song wie einHerz im Energiesparmodus, das trotzdem nicht aufhören will zu träumen.Alles ist da, aber nichts greifbar genug, um klare Konturen zu zeichnen –außer diesem einen Gefühl, das einfach nicht stillhalten will.Ein Track für alle, die zwischen Blickkontakt und Gedankenkino feststeckenund wissen: Ausschalten geht nicht. Weiterflimmern schon.