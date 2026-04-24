Mit „lass mich fallen“ erscheint die dritte Single aus derkommenden flimmern-EP von deafdawg. In dem Track zeichnetdeafdawg das Porträt eines Menschen, der sich in einer einseitigenBeziehung verliert. Dabei wird zu viel gegeben, zu lange gekreist,zu lange zurückgestellt - bis die eigene Stabilität verloren geht. Esgeht dabei nicht nur um romantische Beziehungen, sondern umjede Form von Nähe zwischen Menschen, in der das Gleichgewichtfehlt: Auch in Freundschaften und Familie finden sich emotionaleAbhängigkeiten. „Lass mich fallen“ ist eine Reflexion überSelbstverlust und die Sehnsucht, gesehen zu werden.