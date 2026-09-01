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Donkey Kid: Goldmine
Release

11.09.2026

Verlag

Donkey Kid: Goldmine

„Looks like there lies a goldmine, I found a way around“

In der zweiten Single seiner kommenden EP (tba) erzählt Donkey Kid von Glück und Schicksal.Erwachsen, reflektiert und dennoch verletzt spielt der Berliner dabei bewusst mit den Genre-Grenzen des Indies und liefert einen Song, der perfekt in jede Indie Playlist passt, aber noch so viel mehr kann. Und so zeigt er mit „Goldmine“ einmal mehr, dass er seinen millionenfach gestreamten Katalog immer wieder auf das nächste Level heben kann.

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