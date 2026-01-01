Fenster runter, Kopf raus, nicht zurückschauen.

Mit „180“ startet die Berliner Künstlerin Fanny ins neue Jahr. Zusammen mit dem Wiener Produzenten Mo verbindet sie melancholische Atmosphäre mit treibenden Baile-Drums, distorted Sounds und schwebenden Synths, die Fanny seit jeher prägen.

Der Song fühlt sich an wie ein Late-Night-Drive durch die dunkle Großstadt, alles zieht vorbei.

„180“ markiert den Startpunkt ihres kommenden Tapes: 'Rockstar baby' und deutet an, wohin die Reise als Nächstes geht