„Diamond Eyes“ klingt wie der letzte heiße Sommerabend, der nahtlos in die erste dunkle Herbstnacht übergeht. Der Track verbindet treibende Energie mit verzerrten, dunkleren Sounds und fängt das Gefühl zwischen Leichtigkeit und Schwere ein. Er trägt Fannys unverwechselbare Handschrift: tanzbar, roh und voller Dynamik.

Gleichzeitig markiert „Diamond Eyes“ den Auftakt zu Fannys nächstem großen Projekt. Am 5. Dezember erscheint ihr Debüt-Tape ‚Rockstar Baby’ . Darauf treffen neue, dancey Sounds auf sehr persönliche Texte – eine Mischung, in der Fanny sich musikalisch neu ausprobiert und weiterentwickelt, und ihr Profil als spannende Newcomerin schärft.