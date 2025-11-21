Die neue Single „Okay“ von Fanny und Keule bringt frischen Wind in die deutsche Musiklandschaft. Eine Kombi, mit der niemand gerechnet hat – und genau deshalb funktioniert sie so gut. Fanny nimmt ihren guten Freund Keule, der zuletzt vor allem im melancholischen Indie-Pop unterwegs war, mit in ihre Welt aus elektronischen Sounds und poppiger Club-Energie. Heraus kommt ein Song, der Genregrenzen sprengt und sofort Lust macht, sich zu bewegen.

„Okay“ vereint tanzbare Synths, treibende Bässe und zwei Stimmen, die sich perfekt ergänzen. Der Track fühlt sich an wie dieser Moment, wenn man sich für den Abend fertig macht – alles ist möglich, die Nacht liegt vor einem, und die Vorfreude steigt mit jedem Beat.