Fanny folgt keinen Trends – sie setzt sie. Die Berliner Künstlerin geht ihren eigenen Weg und schlägt mit ihrem Debüt-Tape „Rockstar Bby“ das bisher größte Kapitel ihrer Karriere auf. Auf diesem bewegt sie sich selbstbewusst zwischen modernen (Hyper-)Pop-Sounds, elektronischen Underground, Y2K-Ästhestik und emotionalen Lyrics und kreiert so ihre ganz eigene Soundwelt. „Rockstar Bby“ ist gleichermaßen experimentell und eingängig und zeigt eine Künstlerin mit einer klaren musikalischen Vision.

Der gleichnamige Fokustrack transportiert eine Energie, die sofort ansteckt: Rockige Elemente, krachende Drums und moderne Synths verschmelzen zu einem komplett neuen Sound. „Rockstar Bby“ bricht das Raster: Ein Song, der hängen bleibt, weil er aus der Reihe tanzt.