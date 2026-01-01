„Hinterhof“ - so heißt der neue Song der Musiker Mathis und FARGO - ein direkter, ehrlicher Song über das Leben im Mehrfamilienhaus. Mathis & FARGO erzählen darin von dem, was sie kennen: Aufwachsen zwischen Beton, Bolz- und Spielplätzen umrandet von Platten- und Hochhäusern - und vor allem mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Kulturen.

Es geht um Nachbarn, die sich helfen, Kids, die zusammen groß werden, um Geschichten, die man nur noch selten hört. Da ist die Familie, die man kaum sieht, der Rentner, der Geschichten aus aller Welt erzählen kann, Freunde, die sich hier verliebt haben, und Zugewanderte, die ihre Heimat vermissen. Alles spielt sich im selben Haus ab – jeder ist willkommen.

Mathis kommt aus Berlin-West, hat viel Zeit im Hof und auf dem Fußball-Platz verbracht. FARGO ist im Osten im Plattenbau groß geworden, hat schon früh Musik mit Leuten aus allen möglichen Kultur-Hintergründen gemacht und arbeitet bis heute mit Jugendlichen, auch mit Geflüchteten.

„Hinterhof“ ist kein Hochglanz-Track, sondern nah dran am echten Leben. Roh, warm und mit klarer Haltung: Zusammen geht mehr als allein. Ein wichtiger Song in Hinblick auf unsere aktuelle Lebenssituation.