Es ist normal geworden: Die News sind voller Schreckensmeldungen und wir leben weiter wie bisher. Aber was bleibt uns anderes übrig?



In seinem neuen Song: „Zoom“ rappt FARGO über genau diese Widersprüche unserer Gegenwart. Wie soll man ein mitmachender Vater sein, wenn man gleichzeitig Angst um die Zukunft seiner Kinder hat? Wie soll man Sicherheit vermitteln, wenn man selbst verunsichert ist?



FARGO hat seinen ganz eigenen Weg gefunden mit diesem Gefühlschaos umzugehen: Fokus setzen! Fokus auf die kleinen, positiven Dinge im grau erscheinenden Alltag: Das Lächeln in der Bahn, auf dem Weg nach Hause oder das bisschen Hoffnung, dass noch in den meisten von uns steckt. Liebe eben.

„Denn solang da noch ein bisschen, klitzekleines bisschen Liebe übrig ist, Zoom ich da drauf!“