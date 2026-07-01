Musiker, Flaneur und Werbeikone Friedrich Liechtenstein präsentiert seinen neuen Track „Das Badeschloss (Schnittchen permanent)“ – eine Neuinterpretation seines Klassiker-Songs von 2014 und zugleich die dritte Single seiner kommenden Konzept-EP „Schnittchen permanent“.

Das sagt Friedrich selbst über den Song:

„Dieser Song ist einer der Darlings vom Konzeptalbum 'Bad Gastein' aus dem Jahr 2014. In Ihm ist eine Menge los, vollgespickt mit Zitaten aus den unterschiedlichsten Welten, gibt es hier diese herzzerreißende Stimmung durch die kongeniale Arbeit des Produzenten-Duos Heavy Listening. Wer den Song mag, ist vielleicht neugierig auf die Variante 2026. Alles ist ein wenig anders…12 Jahre sind vergangen. Gute Musik für ein gelingendes Abendbrot. Der Türöffner, wenn man so mag.“