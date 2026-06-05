Musiker, Flaneur und Werbeikone Friedrich Liechtenstein präsentiert seinen neuen Song „Tasty (Schnittchen permanent)“ – eine Hymne auf das Abendbrot und zugleich die zweite Single seiner kommenden Konzept-EP „Schnittchen permanent“.

Das sagt Friedrich selbst zum Song:

„Es ist eine mitreißende Abendbrotmusik. Wir sollten nicht vergessen. Wenn Brian Eno Music for Airports erfand, haben wir es hier mit Musik fürs Abendbrot zu tun und da ist eine gewisse Lässigkeit geboten.

Die Songs wurden an meinen Esstischen in Wien und Berlin erfunden und eingesungen.

Schnittchen sind sehr gut für zwischendurch, auch im Büro, oder zu stressigen Feiertagen, am Bahnhof, beim Bummeln, für den späten Nachmittag, aber ich möchte die Schnittchenkultur auf diesem Konzeptalbum mit dem liebevollen Abendbrot verbinden.

Slow Dance, Wandteller, Schnittchen und Liebe. Ein heiliges Abendbrot und ein Tower of Song.



Wir haben ein Denkmal gebaut.“