Wir sehen uns in der Majestätischen Galaxie In einer seltsamen Galaxie Du und ich Es könnte fantastisch sein Wir sehen uns in der Majestätischen Galaxie In einer seltsamen Galaxie Du und ich Es könnte fantastisch sein Wir sehen uns in der Majestätischen Galaxie In einer seltsamen Galaxie In einer seltsamen Galaxie Du und ich Mesdames et Monsieurs, this is your Intergalactic Operator You can call me Nancy Nancy Can I have your attention please? I'm trying to reach FL Flight Commander Spaceship A013 To the Majestic Sombrero Galaxy And that's me Welcome on board, Sir We have a long journey ahead of us So fasten your seatbelts It's gonna be turbulent Keine Angst, es geht schnittchen Permanent It could be fantastic And be majestic Galaxy Sombrero Galaxy Du und ich It could be fantastic We will see And be majestic Galaxy Sombrero Galaxy Du und ich Die Sombrero Galaxy ist eine markante Spiralgalaxie im Sternbild Jungfrau Sie ist sehr weit weg Sie sieht aus wie ein mexikanischer Sombrero In der Mitte haben wir eine helle Wulst und außen eine Staubscheibe Diese Galaxie ist ca. 50.000 Lichtjahre groß In der Mitte ist ein wasserreiches schwarzes Loch Sie ist ein beliebtes Ziel Für verliebte, amateure Astronomen