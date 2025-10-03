Nach der Veröffentlichung ihres gefeierten Debütalbums X-Rated feelings präsentiert Gwen Dolyn nun eine neue, verfeinerte Version eines ihrer beliebtesten Songs: “Benzos & Blut 2.0”, das am 3. Oktober 2025 erscheint.

Der ursprüngliche Track Benzos & Blut avancierte zu einem Fan-Favoriten und zählt inzwischen zu Dolyns drei meistgestreamten Songs – ein Beweis für die besondere Bindung zu ihrem Publikum. Mit Benzos & Blut 2.0 liefert sie nun die Version, die sie sich immer vorgestellt hat: düsterer, sexier, kompromissloser und noch raffinierter.

“Der Song macht live immer besonders viel Spaß und ist auch im Streaming zu einem der top 3 Publikumslieblinge geworden ” – Gwen Dolyn

Lyrisch beschäftigt sich Benzos & Blut 2.0 mit Themen wie Selbstreflexion, Sehnsucht, Lust und emotionaler Widersprüchlichkeit. Die Songtexte setzen sich mit Drogenkultur, Eskapismus und persönlichen Herausforderungen auseinander, ohne zu glorifizieren, und verbinden diese ernsten Themen mit selbstbewusster, sinnlicher und spielerischer Energie. Dabei vermittelt Gwen Dolyn ihre Genrefluidität und künstlerische Freiheit – ein Song, der sowohl introspektiv als auch tanzbar ist.

Mit Benzos & Blut 2.0 unterstreicht Gwen Dolyn einmal mehr ihren furchtlosen künstlerischen Ansatz – eine Mischung aus trap-inspirierten Beats, eingängigen Hooks, sinnlicher Energie und ihrer unverwechselbaren lyrischen Spannung zwischen Lust, Selbstzweifel und Sehnsucht. Damit festigt sie ihren Status als eine der spannendsten und kompromisslosesten Stimmen der deutschen Alternative-Pop-Szene.