„About Damn Time“ ist eine Hymne dafür, zu sich selbst zurückzufinden und die eigene Kraft endlich voll anzunehmen. Der Song feiert das Gefühl, wie weit man schon gekommen ist – nach all den Zeiten des Suchens und Wachsens. Mit Joels kraftvoller, souliger Stimme und den warmen Chören schafft der Song eine dichte und mitreißende Stimmung. Akustische Gitarren treffen hier auf treibende Drums und erzeugen einen lebendigen Mix aus organischen Instrumenten und moderner Pop Produktion. All das macht den Song zu einem kraftvollen Soundtrack für Momente voller Hoffnung, Neubeginn und dem Gefühl, endlich ganz bei sich angekommen zu sein.

Joel Miles ist Sänger und Gitarrist, seine Musik vereint gitarrenlastige Popsongs mit warmen Soul-Klängen. Er ist in Spanien und Deutschland aufgewachsen und diese zwei Nationalitäten haben seine künstlerische Vision sehr geprägt. Mit emotionalen und sehr ehrlichen Songs bewegt sich Joel’s Musik zwischen Natur, Großstadt, Sehnsucht und Nähe. Seine Stimme berührt, ob in rauchiger Wärme oder zarten Falsettos. Seine sprudelnde Leidenschaft spürt man nicht nur auf der Bühne, sondern auch in jedem seiner Songs.