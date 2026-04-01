„No Me Olvides“ ist ein emotionaler Abschiedssong, der einer besonderen Person gewidmet ist, die geht. Der Titel bedeutet „Vergiss mich nicht“ und beschreibt den Moment, in dem man jemanden loslassen muss, aber trotzdem spürt, dass die Verbindung bleibt, selbst über große Distanz hinweg. Getragen von Joels spanischem Gesang bewegt sich der Song in diesem zerbrechlichen Zwischenraum aus schwerem Abschied und tiefer Dankbarkeit und stellt die Erkenntnis in den Raum, dass Loslassen manchmal der größte Liebesbeweis ist. Klanglich werden diese Emotionen von folkigen Gitarren getragen, die dem Song eine intime, organische Wärme verleihen. Sanfte spanische Percussion legt sich darunter, während Joels Stimme roh, verletzlich und nahbar bleibt - als würde er die Geschichte direkt ins Ohr der hörenden Person erzählen.

Das Musikvideo übersetzt diese persönliche Geschichte in starke Bilder: Joel hat die Lyrics des Songs auf große Karton-Leinwände gemalt und sie wie überdimensionale Postkarten gestaltet, versehen mit einer markanten Briefmarke als Symbol für Distanz und Verbindung zugleich. Mit diesen „Botschaften“ zieht er durch die Straßen Berlins, hält an Orten inne, die an gemeinsame Erinnerungen erinnern, lässt Worte im Stadtraum zurück und macht so sichtbar, was sonst unsichtbar bleibt: Gefühle, die man nicht einfach abschicken kann. Das Video wirkt wie ein offener Brief an eine Person, die gegangen ist, und gleichzeitig an alle, die sich in dieser Geschichte wiederfinden.

Live wird Joel „No Me Olvides“ im April erstmals einem größeren Publikum präsentieren: Als Support-Act von Álvaro Soler begleitet er die Tour und bringt den Song unter anderem in Köln am 21.04. sowie in Tilburg am 22.04. mit seiner Band auf die Bühne.