Der deutsch-spanische Singer-Songwriter Joel Miles – der auch als ehemaliger Frontmann der erfolgreichen Neo-Soul-Band Lion Sphere bekannt ist – veröffentlicht am 17.10. seine neue Single „Saldrás De Aquí“. Es ist die letzte Vorab-Single seiner kommenden Debüt-EP „Sombras De Luna“, die am 14.11. erscheint.

„Saldrás De Aquí“ erzählt vom Gefühl, nicht einschlafen zu können – ein sanftes Schlaflied für unruhige Nächte. Getragen von Joels spanischem Gesang und sanften Harmonien entfaltet der Song eine beruhigende Stimmung für all die Momente, in denen die Gedanken einfach nicht stillstehen wollen. Eine warme, folkige Gitarre bildet das Herzstück des Songs, zart umspielt von akustischen Klängen und feinen Piano-Sounds, die Joels gefühlvollen Gesang tragen.