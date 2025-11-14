Joels Debüt-EP Sombras de Luna ist eine musikalische Selbstverortung, eine Reise zu seiner Identität und Zugehörigkeit. Entstanden aus den Erinnerungen an seine Jugend in einem kleinen Bergdorf auf Mallorca, erzählt Joel in überwiegend spanischen Texten von den Menschen, den Landschaften und den Widersprüchen dieser Insel: zwischen Licht und Schatten, Sehnsucht und Realität, Herkunft und Aufbruch. Seine Musik vereint warme, handgemachte Gitarrenklänge mit modernen, atmosphärischen Pop-Elementen, inspiriert von Künstler*innen wie Rosalía, Maro oder Sen Senra. Dabei balanciert Joel zwischen gefühlvoller Intimität und eingängigen Melodien, die sich tief einprägen, ohne an Ehrlichkeit zu verlieren. Wie die Sonne die schönen Seiten der Insel beleuchtet, offenbaren die „Sombras de Luna“ ihre Schatten – die Brüche, die Tiefe, die Geschichten der Menschen, die dort leben. So entsteht ein Werk, das seine mallorquinischen Wurzeln ehrt und Verletzlichkeit als Stärke begreift.