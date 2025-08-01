Kenny & Krabat melden sich am 01. August 2025 mit ihrer neuen Single "In Berlin fehlt nur ein Meer" zurück – ein Sommersong mit Tiefgang, urbaner Wärme und Sehnsucht in jeder Zeile. Die beiden Künstler feiern Berlin, wie es leibt und lebt – roh, laut, vielseitig – und bringen das einzige zum Ausdruck, was dieser Stadt noch fehlt: das Meer.

Mit ihrem unverkennbaren Vibe setzen Kenny & Krabat dort an, wo sie mit "Luv U" aufgehört haben. Wieder mit im Gepäck: das ikonische Set aus Bank und Straßenschildern, das schon im letzten Musikvideo für Wiedererkennungswert gesorgt hat. Diesmal allerdings nicht in Schöneberg, sondern an der Ostsee – denn genau dort sind die beiden hingefahren, um ihrer Vision vom "Berlin am Wasser" einen realen Anstrich zu geben. Der Bezirk Schöneberg wird kurzerhand an den Strand verlegt – visuell wie emotional.

"In Berlin fehlt nur ein Meer" ist ein Song für alle, die den Sommer in der Hauptstadt fühlen – zwischen Beton, Bars und Beats. Für alle, die sich zwischen Clubnächten und Spätibier manchmal eine frische Brise wünschen. Und für alle, die wissen: Berlin ist nicht perfekt, aber genau deshalb so einzigartig.

Die Single ist gleichzeitig ein Vorbote ihrer kommenden EP, an der Kenny & Krabat aktuell arbeiten. Musikalisch schlagen sie dabei eine Brücke zurück zu den Wurzeln ihres Sounds: dem RnB der 2000er – der Ära, die sie geprägt hat und aus der sie kommen. Zwischen smoothen Harmonien, ehrlichen Texten und modernem Zeitgeist holen sie diesen Spirit ins Jahr 2025 – mit Stil, Seele und Berliner Attitüde.

Mit "In Berlin fehlt nur ein Meer" liefern Kenny & Krabat den Soundtrack für einen Großstadtsommer voller Nostalgie, Freiheit und echtem Herz – und machen gleichzeitig Lust auf mehr.