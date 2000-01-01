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Ketzberg: Flieder
Release

09.10.2026

Artist

Ketzberg

Labelservice, Verlag

Ketzberg: Flieder

Alles ausgedacht? Oder nur angemalt? Die neue Liebe aus Köln klingt nach RnB und Soul. Die deutschen Texten lassen Raum, sich selbst darin zu finden.Er zeigt seinen Blick auf unsere Gesellschaft und sich selbst in bildreichem, teils ironischem Stil. Zeilen über Rastlosigkeit, endlose Städte, den einen Menschen, die vielen Menschen, Liebe und Sex.

Ketzberg macht Mut zur Nacktheit — und zur Ehrlichkeit. Der Blick nach London färbt seine Musik mindestens lila.

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