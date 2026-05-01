Ketzberg ist Paul Köninger (*1997), Sänger und Songwriter aus Köln. Deutschsprachiger Soul-Pop mit Wurzeln in Jazz und R&B — zwischen warmem Flüstern und alleine sein. Live spielt Ketzberg seit 2022 in fester Bandbesetzung.

Geboren in Heidelberg, aufgewachsen in Braunschweig in einer Musikerfamilie, stand Köninger als Sänger früh vor Mikrofonen — bei Pop meets Classic mit der Jazzkantine und dem Braunschweiger Staatsorchester, in vielen Konzerten mit seinem Vater Matthias Köninger und in einigen Kino- und TV-Produktionen, die seine Stimme tragen. 2017 zog er nach Köln, studierte dort Jazz/Pop-Gesang an der Musikhochschule und schloss 2022 mit Bestnote ab.

Unter dem Namen Ketzberg veröffentlicht Köninger seit 2022 deutschsprachige Popmusik mit Soul- und R&B-Einschlag. Seine Themen sind Nähe, Selbstbestimmung, Sexualität und Sensibilität — gesetzt mit ruhiger Hand, ohne Pathos und unter dem Vorzeichen von Konsensualität und Rücksicht.

Den Auftakt machte 2022 die Debüt-EP „Rauschen", geschrieben im namensgebenden Dorf Ketzberg im Bergischen Land und während der Pandemie in der Alten Zigarrenfabrik Sandhausen aufgenommen. Es folgte 2023 die EP „Immer", begleitet von einer eigenen Tournee in acht Städten. 2024 erschien das Live-Album „Live at Alte Zigarrenfabrik" — zehn Songs, an einem Tag im Studio gespielt, mit kleinem Publikum und einer Kamera in der Mitte des Bandkreises. 2025 folgte die EP „viel". Dazwischen Singles wie „Kannst du mir helfen" (mit Lucy Liebe) und „Casual" (mit Keboo & Lucy Liebe).

Die Produktionen und Tourneen wurden mehrfach gefördert, u. a. durch die Initiative Musik, den BV Pop, den Deutschen Komponist:innenverband und die Stadt Köln. Neben eigenen Tourneen 2023 und 2024 spielte Köninger Support-Shows u. a. für Joy Denalane, Schorl3 und MAXIM sowie Festivals von Odonien (Köln) und Bel-R (Rüsselsheim) bis Unser Aller (Sprakensehl). Im Radio läuft Ketzberg u. a. bei ByteFM und MDR Kultur.

Seit 2025 ist Ketzberg bei Motor Entertainment unter Vertrag, verlegt bei Motor Songs. Das neue Album „Flieder" ist fertig und erscheint im Frühjahr 2026 — produziert mit Johannes Ellerbrock, Anton Krogmann und Timon Lanzinger im BATI Studio Hamburg, gemischt von Ellerbrock selbst, gemastert von Joe Joaquin, fotografiert von Dominik Odenkirchen. Musikalisch ist „Flieder" intimer und produzierter als die EPs zuvor — zwischen kontrollierter Feinheit und mutigen Ausbrüchen, mit einer Stimmregie, die sich Christian Kuria, Kyle Dion und frühe Justin-Timberlake-Phasen als Referenzen aussuchen darf, ohne ihnen nachzulaufen. Live bleibt es das volle Bandsetting.