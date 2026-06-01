"Wenn wir uns berühren, fühlt sich an, als ob ich lüg.“ Ein Lied Über die Sehnsucht, die zu konkret ist, um sich erfüllen zu können. Und das Warten auf ein Gefühl, das so nicht funktioniert – das nicht kommt, nur weil man danach

Ketzberg ist das Musikprojekt des Sängers und Pianisten Paul Köninger, 1997 in Heidelberg geboren und in einer Musikerfamilie in Braunschweig aufgewachsen. Erste Schritte ging er mit der Schulband, im Duo mit seinem Vater und bei Arbeiten an Film- und TV-Musik.

Heute lebt er in Köln, wo er an der Hochschule für Musik Jazzgesang studierte. Seit 2022 veröffentlicht Ketzberg Songs – irgendwo zwischen Soul, Jazz und RnB, stets auf der Suche nach seinem Sound und seiner Sprache in der Musik. Drei EPs, ein Livealbum und zahlreiche Singles später steht er für eine neue Farbe deutschsprachiger Popmusik: sensibel, reflektiert und berührbar.

In seinen Texten geht es um Sensibilität, Liebe, Sex, zwischenmenschliche Beobachtungen und emotionale Zwischenräume – oft auf Metaebenen, nie ohne Haltung.

Für seine Arbeit wurde Ketzberg u. a. von der Initiative Musik, dem Land NRW und dem DKV gefördert. Ab 2025 entsteht ein neues Kapitel: Gemeinsam mit Hannes Ellerbrock, Anton Krogmann und Timon Lanzinger entwickelt er einen Sound, der nicht länger nach London oder L.A. schauen muss – sondern nach vorn.