Manchmal passiert das Schwerste ganz leise. Ein letzter Blick, nasse Straßen, das Rauschen der Stadt – und plötzlich ist alles, was bleibt, ein Gefühl zwischen Regen, Neonlicht und Abschied.

„Auf Wiedersehen“ ist LUNA ANTONIAs zarter, aber messerscharfer Blick in diesen Moment kurz bevor jemand geht – der Augenblick, in dem man sich wünscht, die Zeit würde einfach kurz anhalten.



Zwischen verletzlicher Ehrlichkeit und bittersüßer Pop-Melancholie erzählt Luna von dem Versuch, stark zu wirken, obwohl alles in einem schreit: Bleib noch ein bisschen. Zeilen wie „ich war noch nie gut im Auf Wiedersehen“ treffen direkt ins Herz – eine einfache Wahrheit, die jede:r kennt, aber kaum jemand so klar ausspricht.



Soundästhetisch bewegt sich der Song irgendwo zwischen deutscher Bedroom-Pop-Intimität und der filmischen Weite eines Regenabends in Wien. Ein Song für alle, die zu spät loslassen, zu früh vermissen – und trotzdem jedes Mal wieder hoffen, dass diesmal alles bleibt.